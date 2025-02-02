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Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Şubat 2025 - 15:49

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Üzerinizdeki negatif ve durağan enerjiyi atabileceğiniz bir gün. İhmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bugün gündeme gelebilir.


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