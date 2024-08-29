Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, sevdiklerinizle duygusal anlar yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi oldukça hassas hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizden destek görüyorsunuz. Bugün hayatınızdaki negatif enerjilerden arınmak ve şifalanmak için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- 8 yaşındaki Narin'in kaybında yeni gelişme
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama