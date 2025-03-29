Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Üzerinizdeki negatif ve durağan enerjiyi atabileceğiniz bir gün. İhmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bugün gündeme gelebilir.
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