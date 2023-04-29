Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Zihinsel karışıklığınız bu şekilde rahatlayabilir. Olayları elinizden geldiğince mantık çerçevesinde değerlendirin. Gerçeklerden kaçmadan olanı olduğu gibi değerlendirin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!
En Çok Okunan Haberler
-
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Hande Fırat’a Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe!
- Erdoğan'dan seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü'...
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- Meğer açılışlar açılmamış