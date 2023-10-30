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Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ekim 2023 - 16:58

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Ailevi konularla alakalı bazı yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Alınganlık göstermeyin. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Gerçekten istediğiniz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün.



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