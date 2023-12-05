Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, sabah saatleri sağlığın ve rutin işlerin senin için ön planda olacak. Varsa çocuklarının veya evcil hayvanlarının sağlığıyla ilgilenmen gerekebilir. Öğle saatlerinden itibaren, ikili ilişkilerde kafanı karıştıracak bazı gündemler yaşayabilirsin. Güvenmediğin insanlarda uzaklaşmalısın.
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