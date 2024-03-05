Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Hayata dair isteklerinize her geçen gün daha fazla yaklaşıyorsunuz. Ne istediğiniz bilmeniz gerekiyor. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz, bu kararların sorumluluklarınızı arttıracağını bilin. Yoğun bir tempoya hazır olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- AİHM’e taşındı!
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Belçika'da Fenerbahçe alarmı
- Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- 'Çok şiddetli hissettik'
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı