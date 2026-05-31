Günlük Burç Yorumları:1 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Pazartesi günü boyunca Ay’ın karşıt burcunuz olan Oğlak’taki güçlü seyri, odağınızı tamamen ikili ilişkilere, evliliğinize, ortaklıklarınıza ve hayattaki dengeleri korumaya yönlendiriyor sevgili Yengeçler. Karşınızdaki insanların taleplerini yönetirken sarsılmaz sakinliğinizi korumak faydanıza olacaktır. Sosyal hayatınızda dengeyi bulma arzunuz yüksek.

Kariyer:

Kariyerinizde ticari anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklı iş faaliyetleri açısından çok önemli bir dönemeçtesiniz. Yeni bir projeye imza atmadan önce metinlerdeki her bir hukuki ayrıntı basamağını titizlikle incelemeniz yararınıza olacaktır. Geniş iş çevreniz ve geçmiş profesyonel iş birlikleriniz sayesinde, gelirlerinizi uzun vadeli olarak artırabileceğiniz karlı resmi iş ortaklıkları doğabilir.

İlişki:

Evliliğinizde veya uzun süreli birlikteliğinizde partnerinizle olan paylaşımlarınızda sadakat, ciddiyet ve sarsılmaz bir güven duygusu öne çıkıyor. Birlikte geleceğe yönelik önemli maddi veya manevi kararlar alabilirsiniz. Yalnız Yengeçler için hayatlarına sadece gelip geçici maceralar getirecek değil, sarsılmaz bir duruş sergileyen ve evlilik bilincine sahip olgun insanlara çekim hissedecekleri bir gün.