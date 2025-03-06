Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mart 2025 - 16:14

Güncelleme: 06 Mart 2025 - 16:14

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Problemleri boş vermek ve unutkanlık arasında savrulduğunuz o ince çizgide üzerini kapattığınız sorunlar artarak büyümeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız geri çekilmemelisiniz.Korkmadan üzerine gidin, çözebildiğinizi göreceksiniz.