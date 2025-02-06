Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu :
Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları birkaç kez düşünün.
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