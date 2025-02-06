Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Şubat 2025 - 15:33

Güncelleme: 06 Şubat 2025 - 15:33

Balık burcu ve yükselen balık burcu :

Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları birkaç kez düşünün.