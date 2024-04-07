Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu:
Üzerinizdeki ölü toprağını attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. Yeni başlangıçlar için adım atabilir, sorunlarınıza çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı konularda profesyonel destek alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- YSK ablukaya alınıyor!
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- Kasadaki para 642 bin borç 125 milyon!
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- Ali Yerlikaya'dan İsrail protestosuna ilişkin açıklama
- Akşener'e yakın isim aday oldu
- 'Doğrudur, alana çıkmadım'