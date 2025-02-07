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Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Şubat 2025 - 15:47

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.


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