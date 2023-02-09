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Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:30

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: 

Sevgili başaklar, zihniniz yoğun, huzur bulmak istiyorsunuz. Sorumluluklarınızdan sıyrılıp kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız var. Ekonomik anlamda yeni anlaşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Huzur bulmak için hem finansal hem zihinsel anlamda rahatlamanız gerekiyor. Zamana ihtiyacınız var.

 



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