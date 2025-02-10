Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2025 - 16:57

Güncelleme: 10 Şubat 2025 - 16:57

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün biraz özgüvensiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor olmak yanılgısından çıkıp bugünü biraz dinlenmeye ayırın. Ne istediğinize karar verin ve kararlı olun. Her şeyin bir zamanı var.