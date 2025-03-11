Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mart 2025 - 16:07

Güncelleme: 11 Mart 2025 - 16:07

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.