Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:
Sevgili başaklar, bu zamana kadar kafaya taktığınız konular bugün itibariyle sağlık sorunlarınızı gündeme getirebilir. Bastırdığınız konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğiniz bir gün. Problemlerinizin kaynağını dışarıda aramayın.
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