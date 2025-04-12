Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Parasal anlamda yeni fikirler ve yeni başlangıçlar gündemde olabilir. Çok fazla düşünüyor olmanız işleri zorlaştırıyor. İlerleyebilmeniz için biraz akışta kalmanız şart. Elinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Sağlık sorunlarınızı önemseyin.
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