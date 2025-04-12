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Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Nisan 2025 - 16:47

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Parasal anlamda yeni fikirler ve yeni başlangıçlar gündemde olabilir. Çok fazla düşünüyor olmanız işleri zorlaştırıyor. İlerleyebilmeniz için biraz akışta kalmanız şart. Elinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Sağlık sorunlarınızı önemseyin.


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