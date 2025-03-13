Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız sağlık problemlerinizi tetikleyebilir. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü biraz azaltın. Kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın. Yeni iş anlaşmaları gündemde olabilir.
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