Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:
Sevgili başak, bu zamana kadar kafaya taktığın konular bugün itibariyle sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Bastırdığın konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğin bir gün. Problemleriniz kaynağını dışarıda arama.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Karadeniz'de şiddetli deprem
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- Tonlarca patates toplatılıp imha ediliyor
- Avukat kadın, 12. katın balkonunda intihara kalkıştı!