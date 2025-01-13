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Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Ocak 2025 - 16:26

Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:

Sevgili başak, bu zamana kadar kafaya taktığın konular bugün itibariyle sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Bastırdığın konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğin bir gün. Problemleriniz kaynağını dışarıda arama.


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