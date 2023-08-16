Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ağustos 2023 - 17:47

Güncelleme: 16 Ağustos 2023 - 17:47

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Hayır demeyi öğrenmelisiniz sevgili başaklar. Aksi takdirde bitmeyen işleriniz hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Kendinizi önemseyin. Başkalarına sorumluluk verin, kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor.



