Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Hayır demeyi öğrenmelisiniz sevgili başaklar. Aksi takdirde bitmeyen işleriniz hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Kendinizi önemseyin. Başkalarına sorumluluk verin, kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- 'Açıklamasını TV'den öğrendi...'