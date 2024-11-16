Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Pazar Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Kasım 2024 - 16:17

Güncelleme: 16 Kasım 2024 - 16:17

Başak ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.



