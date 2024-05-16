Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız psikolojik ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü azaltmaya çalışın. Biraz dinlenmeniz ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.
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