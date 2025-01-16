Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ocak 2025 - 15:58

Güncelleme: 16 Ocak 2025 - 15:58

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.