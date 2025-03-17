Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:11

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:11

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Hem kendinizi hem çevrenizi tenkit etme eğiliminiz size bir türlü huzur vermiyor. Bu tavrınızdan vazgeçtiğinizde ilişkilerinizde aradığınız huzuru bulacaksınız. Sevdiklerinize zaman ayırın, yoğunluktan sıyrılın. Birikmiş işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz.