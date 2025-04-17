Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Aile gibi gördüğünüz insanlarla fikir çatışmaları gergin bir ruh haline girmenize sebep oluyor. Kötü niyetli olmasanız da yanlış anlaşılıyorsunuz. Biraz akışına bırakın, sizi anlamayan bırakın anlamasın. Anlaşılabildiğiniz zamanlar gelecek..
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