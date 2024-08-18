Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sağlığınızla alakalı ani ve beklenmedik gündemlerin ortaya çıkabileceği bir gün. Günlük rutininizi etkileyebilecek değişiklikler kapıda. Direnmemeli, sarsılmamalı ve gidişata uyum sağlamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Fiyatı 1 liranın altına düştü ürünler tarlada kaldı
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- Özgür Özel'den 'vefa' mesajı!
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- 'Varlık yokluk meselesi'
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı