Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Hem kendinizi hem çevrenizi tenkit etme eğiliminiz size bir türlü huzur vermiyor. Bu tavrınızdan vazgeçtiğinizde ilişkilerinizde aradığınız huzuru bulacaksınız. Sevdiklerinize zaman ayırın, yoğunluktan sıyrılın. Birikmiş işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz.
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