Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, bu aralar yaşam düzeninde olabilecek değişimler seni biraz korkutuyor olabilir. Düzensizlik gibi görünen konular hayatına düzen getirebilir. Attığın adımlarda dengeli olduğunda işlerin kolaylaşacak. Gerektiği yerde uyumlu ve dengeli olmayı, gerektiği yerde de mücadele etmeyi öğrenmelisin.
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