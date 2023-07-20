Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023 - 17:39

Güncelleme: 20 Temmuz 2023 - 17:39

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse zihniniz susmuyor. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin, biraz da kendinize hizmet edin. Sürekli önlemler alarak işlerinizin yine de istediğiniz gibi gitmediğini artık görüyorsunuz.