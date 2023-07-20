Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse zihniniz susmuyor. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin, biraz da kendinize hizmet edin. Sürekli önlemler alarak işlerinizin yine de istediğiniz gibi gitmediğini artık görüyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Cennet Koyu, Cengiz Koyu oldu!
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Eğitimde acı tablo...
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Şeyhler altyapı yatırımlarına çökmek istiyor!