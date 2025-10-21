Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Sözcüklerin altında saklı duygular var. Her şeyi açıklamak, analiz etmek yerine hissetmeyi dene. İletişimde samimiyet, akılcı olmaktan daha güçlüdür. Bugün derin bir konuşma seni duygusal olarak dönüştürebilir.