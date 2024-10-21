Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Biraz yalnız kalmak ve kendi dünyanıza dalmak için fırsat kollayacağınız bir gün. İnsanları memnun etmeyi bırakıp kendi ihtiyaçlarına odaklanmanız gerekiyor. Kendinize değer verin. Bu bencillik değil sizin asıl ihtiyacınız.
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