Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorum:
Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Kendinizi önemseyin. Başkalarına sorumluluk verin. Kendinize zaman ayırmalısınız.
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