Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Alışık olduğunuz düzenin bozulma ihtimali canınızı sıkıyor. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı!
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Bakan Bilgin'den zam sinyali: Emekliler için düzenleme
- AKP’de aday rahatsızlığı
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- MHP'li ismi kızdıran soru