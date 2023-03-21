Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde sinirlerinize hakim olmaya özen gösterin. Kariyer hayatınızı etkileyen gündemler ve sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalsa da, biraz sabırlı olursanız hepsine çözüm bulabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!