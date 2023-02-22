Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, olayları istediğiniz mükemmellikte düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor. Gidişattan hiç memnun değilsiniz. Teslimiyeti öğrenmeniz gerekiyor. Bugün parasal anlamda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz. Ne kadar önlem alsanız da her şey olacağına varıyor. Bunu anlayın.
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