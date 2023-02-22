Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:00

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, olayları istediğiniz mükemmellikte düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor. Gidişattan hiç memnun değilsiniz. Teslimiyeti öğrenmeniz gerekiyor. Bugün parasal anlamda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz. Ne kadar önlem alsanız da her şey olacağına varıyor. Bunu anlayın.



