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Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, bugün kısa seyahatler gündemde olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Oldukça cesaretli hissediyorsunuz. Cesaretinizi kaybetmeyin, planlı hareket edin, zamanı yönetimi konusunda destek alın.



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