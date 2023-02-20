Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün kısa seyahatler gündemde olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Oldukça cesaretli hissediyorsunuz. Cesaretinizi kaybetmeyin, planlı hareket edin, zamanı yönetimi konusunda destek alın.
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