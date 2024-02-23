Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla vakit geçirmek psikolojik sağlığınıza iyi gelecektir. Zihninizi sakinleştirmenin yollarını bulun.
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