Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, sizi olumsuz etkileyen eşyaları yaşam alanınızdan çıkartmak enerjinize iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, sindirim hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Kendinizle baş başa kalmak bugün çok iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'