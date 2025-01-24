Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ocak 2025 - 15:59

Güncelleme: 24 Ocak 2025 - 15:59

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, ebeveynlerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşanan fikir uyuşmazlıkları canınızı sıkıyor. Kaldıramayacağınız sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Sabit fikirlerinizden ve inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz.