Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Salı Başak Burcu Yorumu

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Günlük Yaşam:

Ay günün ilk yarısında burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendinizi çok disiplinli ve enerjik hissedeceksiniz sevgili Başaklar. Öğleden sonra Terazi burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, odağınız tamamen kişisel kaynaklarınıza, konforunuza ve bütçenizi dengelemeye kayacak. Kendinize küçük hediyeler almak isteyebilirsiniz.

Kariyer:

Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde köklü, kalıcı adımlar atabileceğiniz çok güçlü bir salı günündesiniz. Üst yöneticilerinizle yapacağınız görüşmelerde, Güneş'in Plüton ile kurduğu uyumlu hava sayesinde ikna kabiliyetiniz en üst seviyede olacak. İş süreçlerinizdeki ayrıntı avcılığınız, projelerinizin kusursuz ilerlemesini sağlayacaktır. Mesleki çevre içindeki tanınırlığınız yeni gelir kapıları aralayabilir.

İlişki:

İlişkilerinizde duygusal paylaşımların yanı sıra somut değerler ve güven unsuru da ön plana çıkıyor. Partnerinize duyduğunuz sevgiyi hem kelimelerle hem de hayatını kolaylaştıracak pratik desteklerle göstermek isteyeceksiniz. Yalnız Başaklar için iş ortaklıkları ya da kendi yeteneklerini sergiledikleri alanlar vesilesiyle tanışacakları, olgun ve sarsılmaz bir karaktere sahip bir adayın varlığı söz konusu.