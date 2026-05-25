Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Günün ilk yarısında ortaklaşa finansal harcamalar veya bütçe analizleri vaktinizi alabilir. Öğleden sonra Ay'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte hayata çok daha iyimser, felsefi ve geniş bir pencereden bakmaya başlayacaksınız sevgili Kovalar. Seyahat planları yapmak, yeni eğitimlere odaklanmak ve vizyonunuzu büyütmek için şahane bir pazar günü enerjisi mevcut.

Kariyer:

Burcunuzda ilerleyen Plüton'un Güneş ile yaptığı harika kadersel açı, yaratıcı projeleriniz ve bireysel girişimleriniz sayesinde mesleki alanda büyük bir güç kazanacağınızı gösteriyor. Projelerinizin maliyet ve teknik boyutundaki her ayrıntı detayını titizlikle yöneteceksiniz. İş dünyasındaki geniş çevreniz ve geçmişteki güçlü iş birlikleriniz, uluslararası kulvarda yeni resmi kapılar açabilir.

İlişki:

İlişkilerinizde partnerinizle sadece bugünü yaşamakla kalmayıp, ortak bir gelecek vizyonu geliştirmek isteyeceksiniz. Birlikte çıkılacak bir yolculuk aranızdaki entelektüel ve duygusal bağı kökleştirecektir. Yalnız Kovalar için farklı bir şehirden veya eğitim ortamından tanışacakları, dürüstlüğü ve sarsılmaz karakteriyle kendilerine güven aşılayacak biriyle kalıcı bir çekim başlayabilir.