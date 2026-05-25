Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Günün ilk yarısında iç dünyanıza çekilip kendinizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak öğleden sonra Ay resmi olarak burcunuza geçiş yapıyor sevgili Teraziler! Auranızın, enerjinizin ve çekim gücünüzün doruğa çıkacağı, kendinizi çok daha dengeli ve neşeli hissedeceğiniz pırıl pırıl bir salı öğleden sonrasına adım atıyorsunuz.

Kariyer:

Uzaklar, ticaret, medya veya akademik alanlardaki işlerinizde kadersel ve dönüştürücü fırsatların kapısı aralanıyor. Projelerinizi geniş kitlelere sunarken sergileyeceğiniz lider ruhlu duruşunuz üst yönetim tarafından büyük destek görecektir. Planlamalarınızdaki hiçbir yasal veya idari ayrıntı unsurunu kaçırmıyorsunuz. Geniş iş çevreniz sayesinde mesleki alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirebilirsiniz.

İlişki:

Çekiciliğinizin ve zarafetinizin parladığı bir gündesiniz. İlişkinizde isteklerinizi net ama kırıp dökmeden, tatlılıkla dile getirebilir, partnerinizle aranızdaki romantizm rüzgarlarını canlandırabilirsiniz. Yalnız Terazi burçları için girdikleri sosyal ortamlarda tüm gözlerin üzerlerine çevrileceği ve hayatlarında kalıcı, sarsılmaz bir iz bırakabilecek o özel kişiyle tanışma vakti.