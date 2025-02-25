Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, bu aralar biraz kalbin kırılmış hissediyor olabilirsin. Yaşamında radikal değişiklikler yapmanın zamanı geldiği de geçiyor. Şu an için nasıl yapacağını bilmiyor olabilirsin. Sakin düşün. Ne istediğine karar ver ve hareke geç.
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