Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, parasal konuların gündemde olduğu bir gün. Dış görünüş anlamında ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, hızlı karar vermeyin. Zihniniz yoğun, huzur bulmak istiyorsunuz... Sakinleştirici müzikler, lezzetli yemekler sizi tatmin edebilir.
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