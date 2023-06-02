Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Ailevi konuların gündemde olduğu bir gün sevgili başaklar. Anlaşmazlıklar zihinsel olarak sizi yorsa da bugün problemleri çözmek adına harika bir gün. Sözlerinize dikkat edin. Naif bir dille uzun zamandır içinden çıkamadığınız sorunların çözümüne şahit olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söylemişler
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama
- İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
- Kurultay için düğmeye bastı