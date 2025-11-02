Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

2.11.2025 15:29:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Başak burcu ve yükselen Başak burcu

 

Duygusal olarak derinlik ve dönüşüm ihtiyacı hissedebilirsiniz. Güçlü bağlar kurma arzusu artıyor. Finansal konularda hızlı kararlar alma eğiliminiz var; borç, yatırım ve paylaşım konularında acele etmeyin.