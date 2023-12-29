Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu şu an göremeyebilirsiniz. Akışta kalın.
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