Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu:
Bugün iş hayatınızla alakalı geçmişte aldığınız kararların yanlış taraflarını görebileceğiniz bir gün sevgili başaklar. Doğruyu yanlıştan net bir şekilde ayırabildiğinizde edindiğiniz sorumluluklar size bolluk bereket olarak dönecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Tribünlere küfür etti!
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'
- Görür'den Ercan'a 'deprem' yanıtı
- Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!