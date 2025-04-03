Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Arkadaş çevrenizle beraber hareket etmeniz gereken, planlarınıza onları da dahil etmeniz gereken bir gün. Takım ruhunun önemini kavrayın. Yeni iş fikirleri geliştirmek veya mevcut işinizi daha ileri taşımak için buna ihtiyacınız var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Boykot çağrısı yapan ünlüleri listelediler!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı!