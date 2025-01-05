Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, bugün beklemediğin gündemlerle karşılaşabilirsin. Sağlık veya parasal konularla alakalı canın sıkılabilir. Alışık olduğun düzenin bozulma ihtimali kafanı karıştırabilir. Senin dışında gelişen olayların sorumluluğunu üstlenmemelisin.
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